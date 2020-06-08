Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sao Paulo Valisi Doria, Türkiye'nin gönderdiği solunum cihazlarını paylaştı
[Fotoğraf: AA]
Sao Paulo Valisi Joao Doria, Türkiye'den Brezilya'ya gönderilen solunum cihazlarının halk sağlığına katkı sunacağını belirtti.
Vali Doria, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'den gelen 650 solunum cihazının eyaletteki hastanelere dağıtılacağını; cihazların yeni yoğun bakım ünitelerinin açılmasına imkan sağlayacağını ifade etti.
Cihazların montaj aşamasını incelediğini kaydeden Doria, sürece ilişkin bir de video paylaştı.
Neste domingo acompanhei a montagem e testes de 650 novos respiradores adquiridos pelo Governo de São Paulo para atender pacientes com coronavírus em hospitais estaduais e municipais. pic.twitter.com/6U5n2xNkqv— João Doria (@jdoriajr) June 7, 2020
Etiketler: yerli solunum cihazı sao pauloSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 15:40
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