Başkent Bişkek'teki merkezi İmam Serahsi Camii'nin girişinde ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı.

Önlemler kapsamında, camide 1,5 metre mesafeye dikkat edilerek namaz kılındı.

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Kırgızistan Başmüftüsü Maksatbek Toktomuşev, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin yaklaşık 2,5 aydır toplu ibadete kapalı kaldığını belirterek "Allah'a çok şükür, hükümetin kararıyla camiler ibadete yeniden açıldı. Bugün bayram. Elbette bundan sonra camilerimizin açık kalması bizim elimizdedir. Kurallara uyarsak camilerimiz açık kalacak. Arabistan ve Türkiye'deki camiler de tüm dünyada olduğu gibi sıkı önlemlerle açıldı. Camilerde sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulması ve maske takılması zorunludur." dedi.

Toktomuşev, hastaların, yetişkinlerin ve kadınların namazlarını evlerinde kılmaya devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

COVID-19 bulaşanların sayısının 2 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısının bin 445'e çıktığı Kırgızistan'da, şimdiye kadar virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.