Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 salgını kapsamında normal hayata dönüşün 3. aşaması yürürlüğe girdi. Buna göre, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi kuralı 50 kişiye çıkarıldı.

Yüzme havuzları, spor salonları, çocuk oyun alanları, su parkları ve kumarhaneler yeniden hizmet vermeye başladı.

Danimarka’da 585 bin 24 kişiye COVID-19 testi yapılırken, 11 bin 962 kişide virüs tespit edildi.

10 bin 792 kişi virüsü yenerken, 593 kişi yaşamını yitirdi.