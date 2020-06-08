Evlerini terk ettiler, ölümden kaçtılar... İdlib'in kuzeyindeki çadır kentine sığındılar.

Suriyeli Şimeli ailesi, rejimin kentlerinden ettiği binlerce aileden biri. Kampta yaşayanlara çeşitli kuruluşlar yardım eli uzattı. İdlibliler, "Türkiye'den gelen un yardımı olmasa çocuklarımıza verecek bir ekmeğimiz olmaz" diyor.

Yaşam malzemeleri dağıtıldı ama kampta hayat zorlu geçiyor. Bir milyondan fazla insanın çadır kentlerdeki yaşam mücadelesi sürüyor.