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İdlib'de ekmek bulmak bile zor
Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib kırsalındaki kamplara sığınan yüz binlerce kişi, zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Türk yardım kuruluşlarının el uzattığı sığınmacılar, dağıtılan yardımlarla kendi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Evlerini terk ettiler, ölümden kaçtılar... İdlib'in kuzeyindeki çadır kentine sığındılar.
Suriyeli Şimeli ailesi, rejimin kentlerinden ettiği binlerce aileden biri. Kampta yaşayanlara çeşitli kuruluşlar yardım eli uzattı. İdlibliler, "Türkiye'den gelen un yardımı olmasa çocuklarımıza verecek bir ekmeğimiz olmaz" diyor.
Yaşam malzemeleri dağıtıldı ama kampta hayat zorlu geçiyor. Bir milyondan fazla insanın çadır kentlerdeki yaşam mücadelesi sürüyor.
Etiketler: türkiye idlib yardım idlib'de yaşamSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 16:58
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