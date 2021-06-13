Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 17:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Suudi Arabistan'da AVM'lere giriş için aşı şartı
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan'da, koronavirüs aşısı yaptırmayanların ağustos ayı itibarıyla alışveriş merkezlerine girmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede 1 Ağustos itibarıyla alışveriş merkezlerine (AVM) girebilmek için en az 1 doz aşı yaptırılması gerekecek.
Haber, Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararına dayandırıldı.
Suudi Arabistan'da koronavirüse karşı aşılama kampanyasında şu ana kadar 15,7 milyon doz aşı kullanıldı.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı 464 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 7 bin 550'yi aşmış durumda.
Etiketler: Suudi Arabistan
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