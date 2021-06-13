Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede 1 Ağustos itibarıyla alışveriş merkezlerine (AVM) girebilmek için en az 1 doz aşı yaptırılması gerekecek.

Haber, Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararına dayandırıldı.

Suudi Arabistan'da koronavirüse karşı aşılama kampanyasında şu ana kadar 15,7 milyon doz aşı kullanıldı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 464 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 7 bin 550'yi aşmış durumda.