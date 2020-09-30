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Suudi Arabistan'da 29 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 768'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 418 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 768'e, vaka sayısı da 334 bin 605'e çıktı.
Ülkede COVID-19 teşhisi konulan 612 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 319 bin 154 oldu.
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