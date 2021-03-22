Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, Birleşmiş Milletler gözetiminde ülke çapında ateşkesi içeren yeni bir barış önerisi sunduklarını duyurdu.

Al Salud, Yemen hükümeti ile İran yanlısı Husiler arasındaki siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu barış girişimi çerçevesinde Sana havaalanının yeniden açılması, Hudeyde limanından akaryakıt ve gıda ithalatına izin verilmesi öngörülüyor.

Yemen hükümeti memnun, Husiler sıcak bakmıyor

Bu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını açıklayan Al Salud, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırdı.

Yemen hükümeti bu girişimden memnuniyet duyduğunu açıklarken, Husiler ise barış önerisine sıcak bakmıyor.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, hava ve deniz ambargosunun kaldırılması istendi.