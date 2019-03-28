Katar medyasında yer alan haberlere göre, "Suudi Arabistan’ın Katar’a karşı Haziran 2017’de başlattığı karalama kampanyasında kullandığı" Katarlı muhalif Talib bin Lahum bin Şerim, ülkesine dönerek Suudi Arabistan'da bulunduğu dönem için Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den affını istedi.

Talib bin Lahum bin Şerim, Haziran 2017’de Katar’a karşı başlatılan ambargodan beri Suudi Arabistan’daydı.

Suudi Arabistan resmi kanallarında sıkça ekranlara çıkan Talib bin Lahum bin Şerim, Katar’ın ülke dışındaki muhalifi olarak sunuluyordu.

Katar'a ambargo

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Yaşanan süreçte söz konusu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Arabi21