Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, Gazze'deki Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklama yaptı.

2 milyon dolarlık zarar

Serhan, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yaklaşık 30 konutun tamamen yıkılması sonucu 1,5 milyon dolar, yaklaşık 500 konutun kısmen hasar görmesi sonucu ise yarım milyon dolarlık zarar oluştu" dedi.

Filistinli Bakan Yardımcısı Serhan, İsrail'in Gazze'ye farklı zamanlarda düzenlediği saldırılar nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden inşası için 140 milyon dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ateşkese rağmen saldırıya devam ettiler

Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, 25 Mart'ta yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinin yazılı açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA