Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 11:36

Suudi Arabistan, İran devlet televizyonu çalışanı 6 gazeteciyi sınır dışı etti

İran'ın Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliğine bağlı görev yapan devlet televizyonu çalışanı 6 gazetecinin Suudi yetkililer tarafından sınır dışı edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan, İran devlet televizyonu çalışanı 6 gazeteciyi sınır dışı etti
[Fotograf: AA]

İran devlet televizyonu, Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliği bünyesinde çalışan gazetecilerin dün gece sınır dışı edildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu çalışanı 4 gazetecinin geçen hafta Mescid-i Nebevi'de çekim yaparken gözaltına alındığı ve birkaç saatlik sorgunun ardından Medine'deki gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Suudi polisinin iki gün sonra da İranlı hacıların bulunduğu oteldeki bir dini törene katılmak isteyen 2 devlet televizyonu muhabirini gözaltına aldığı aktarıldı.

İran'ın Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliğine bağlı görev yapan Selim Gaffuri, Şefii Şulekar, Mehdi Mueyyidi, Mehdi Emiri, Purya Süleymanzade ve Ali Rıza Taban adlı gazeteciler dün gece Suudi hükümetinin kararıyla sınır dışı edildi.

Önce Dubai'ye gönderilen, bu sabah saatlerinde de Tahran'a ulaşan muhabirleri karşılayan İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı (IRIB) Peyman Cebelli, gazetecilerin gözaltına alınmasının ve sınır dışı edilmesinin nedenleri hakkında kendisine bilgi verilmediğini söyledi.

Cebelli, konuyla ilgili hukuki girişimler başlatılacağını belirtti.

ETİKETLER
İran Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, ABD ile iletişimlerinin sürdüğünü söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Beyaz et sektöründeki 4 firmaya 1,2 milyar lira ceza
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:04
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 579 kişi yakalandı
12:05
Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti
12:22
Bakan Tunç: Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:51
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı
Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurda köpekler ücretsiz eğitiliyor
Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurda köpekler ücretsiz eğitiliyor
FOTO FOKUS
Nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
Nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ