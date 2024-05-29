İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, ABD ile iletişimlerinin sürdüğünü söyledi

ABD'nin ekonomik yaptırımları kapsamında ülke dışındaki bloke finansmanın, İran'a sevki için çalışmaların devam ettiğini kaydeden İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin uluslararası ilişkilerde komşularla iyi ilişkiler ve işbirliğini güçlendirme politikasının sürdürüleceğini aktardı.

Nükleer faaliyetler dosyasının eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye tevdi edilmesine dair Bakıri, "Dosya yok, faaliyetler var. Bu faaliyetler de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi nezaretinde devam ediyor." dedi.