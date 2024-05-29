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Dünya
AA 29.05.2024 11:19

Filistin Kızılayı, İsrail saldırıları nedeniyle Refah'taki sahra hastanesini tahliye etti

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesindeki sahra hastanesinin tahliye edildiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırıları nedeniyle Refah'taki sahra hastanesini tahliye etti
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son günlerde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı Refah kentindeki sahra hastanesine ilişkin bilgi verildi.

Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Sahra Hastanesi'nin dün, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Mevasi bölgesinin Refah'ta kalan kısmından, Han Yunus kentinde kalan kısmına taşındığı belirtildi.

Açıklamada İsrail ordusunun, hastanenin çevresini savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı, bölgeye sığınanları da zorla yerinden ettiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, Refah'ta Tel Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilere gitme çağrısı yaptığı sözde güvenli bölgeler arasında yer alıyordu.

İki bölgeye ayrılmış Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı, kentin güneybatısında kalırken Deyr el-Belah kentinin yakınlarına kadar uzanıyor.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'ta saldırıları durdurması kararına rağmen kentteki saldırılarını sürdürüyor.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, dün, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadır kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının en az 200 olduğunu açıklamıştı.

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