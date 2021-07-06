Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik rekabet giderek büyüyor. 2 ülke petrol fiyatlarının düzenlenmesi ile ilgili derin ayrılık yaşıyor.

Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) petrol üretimini artırma teklifi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından reddedildi.

Suudi medyası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu, örgüte üye 22 üyenin aleyhinde olmakla suçladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suheyl El-Mezrui, petrol üretim kotası taban seviyelerinin düşük tutulmasına itiraz ediyor.

Gerginlik bununla da sınırlı değil

Bölge uzmanları, iki ülke arasındaki gerginliğin bununla sınırlı olmadığı görüşünde.

Öyle ki iki ülke arasındaki rekabet OPEC'in Enerji Bakanları toplantısının iptal edilmesine neden oldu.

2 ülke arasındaki rekabet daha artabilir

Riyad yönetimi, Şubat ayında, 2024'ten itibaren Ortadoğu'da, merkezi Suudi Arabistan dışında bulunan şirketlere devlet ihaleleri vermeyi bırakacağını açıklamıştı.

Bu durum Dubai şehriyle bölgenin ticari ve finansal merkezi olarak bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'ne meydan okumak olarak yorumlanıyor.

Riyad, koronavirüs salgını gerekçesiyle Abu Dabi ve Dubai uçuşlarını da yasakladı.

Yemen konusunda, Katar ve İsrail ile ilişkilerde ayrılık yaşayan iki ülke arasındaki rekabetin daha da artacağı iddia ediliyor.