Adı Laurent Simons, 11 yaşında...

Akranları henüz ilkokulu bitirirken Laurent, Antwerp Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldu.

Üstelik lisans eğitimini diğer öğrenciler gibi üç yılda değil, bir yılda hem de birincilikle tamamladı.

Liseyi 8 yaşında bitirdi

Belçikalı Laurent Simons liseyi de 8 yaşında bitirdi.

9 yaşındayken Hollanda'nın Eindhoven kentinde üniversiteye girmeye hak kazandı. Ancak okul yönetimi ile çıkan bir anlaşmazlık yüzünden o okula devam edemedi. Antverp Üniversitesi'ne geçti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

11 yaşında yüksek lisansa başladı

11 yaşındaki Belçikalı çocuk lisansını tamamlamadan yüksek lisanstan birkaç dersi almış bile...

Mezuniyetin ardından da yüksek lisansa resmen başladı. Laurent Simons'un bir sonraki hedefi fizik alanında doktor unvanını almak...

Üniversiteyi en genç yaşta bitiren ikinci çocuk oldu

Laurent Simons dünyada üniversiteyi en genç yaşta bitiren ikinci çocuk...

1994 yılında da Michael Kearney adlı çocuk Güney Alabama Üniversitesi Antropoloji bölümünden 10 yaşında mezun olmuştu.