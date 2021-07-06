Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Düsseldorf Havalimanı'nda bıçaklı saldırı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Focus dergisinin haberine göre, bıçaklı saldırının faili olay yerinden kaçtı.
Sebebi henüz bilinmeyen saldırının giden yolcu bölümünde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Etiketler: Almanya
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