Fransa'nın Rouen kentinde bir fabrikada meydana gelen yangın bölge halkını hastalık hastası yaptı.

2019'da bir kimyasal madde üretim fabrikasında peş peşe meydana gelen patlamalar yangına yol açtı.

Halktan evde kalmalarını istediler

Alevler fabrikayı kısa sürede sardı ve gökyüzüne yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, ancak 24 saatte söndürülebildi.

Bu sırada yetkililer dumandan zehirlenmeye karşı bölgeyi tahliye etmek yerine, halktan evlerinden çıkmamalarını istedi.

[Fotoğraf: AP Photo/Stephanie Peron]

Facianın üzerinden yaklaşık 1 buçuk yıl geçmesine rağmen bölge sakinlerinde; burunda akıntı, boğazda şişlik, baş ağrısı ya da halsizlik gibi şikayetleri çoğaldı.

Yapılan araştırmada bu kişilerin hasta olmadıkları halde, kendilerini hastaymış gibi hissettikleri belirlendi.

10 bin ton kimyasal yandı

Bölgedeki 133 belediyenin yaptığı incelemede, yangının halk üzerinde psikolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı.

Psikolojik rahatsızlığı ileri evrede olanların ise dinmeyen öksürük, nefes almada zorlanma hatta astım krizi yaşadığı tespit edildi.

26 Eylül 2019'da çıkan yangında, yaklaşık 10 bin ton kimyasal yanarak havaya karışmıştı.