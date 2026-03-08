Açık 0.4ºC Ankara
AA 08.03.2026 22:43

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusuna 2 İHA'nın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerlediği sırada imha edildiği ifade edildi.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de İHA'larla saldırı girişiminin olduğu aktarılan açıklamada, Riyad'ın kuzeyini hedef almaya çalışan 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca, son günlerde Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ların düşürülerek imha edildiğine dair görüntüleri de paylaştı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan İnsansız Hava Aracı (İHA) ABD İran İsrail
