Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Süt tankeri nehre devrildi: Oluk oluk süt aktı
[Fotoğraf: DHA]
İngiltere'nin Galler bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri nehre yuvarlandı. Tankerdeki sütün nehre karışmasıyla nehirden süt aktı. O anlar kameraya yansıdı.
Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü.
Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Bunun üzerine kısa bir süre nehirden süt aktı.
Nehirden süt aktığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nehrin beyaz aktığını duyan birçok kişi bölgeye akın etti.
Etiketler: İngiltere
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