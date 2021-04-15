Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile görüşecek
[Fotoğraf: Reuters]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarın çevrim içi düzenlenecek "İklim Zirvesi"ne katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Şi'nin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yarın yapılacak "İklim Zirvesi'nde görüşeceğini açıkladı.
Davet Macron'dan
Şi'nin zirveye başkent Pekin'den çevrim içi katılacağını belirten Hua, zirve davetinin Macron’dan geldiği bilgisini paylaştı.
Etiketler: Almanya Angela Merkel Çin Emmanuel Macron Fransa
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