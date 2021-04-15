Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Teksas ile Meksika sınırındaki polis kontrol noktasında yapılan aramada, tırın gizli bölmesine zulalanmış, ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Saatlerce oksijensiz kaldılar

Sınır polisi, 20 düzensiz göçmenin yakalandığı anın görüntüleri paylaştı.

ABD'li sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını ifade etti.

K9 köpekleri ile arama yapıldı

Sınır polisi, göçmenleri K9 köpekleri yardımıyla yakaladıklarını ve hava sıcaklığından dolayı göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttığı ifade edildi.