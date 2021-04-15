Kamala Harris Biden yönetiminin öncelikleri arasında bulunan göçmen sorunu için vakit kaybetmeden harekete geçiyor.

Konuya ilişkin gruplar ve enstitüler ile bir panelde biraraya gelerek açıklamalarda bulunan Kamala Harris sorunun temel nedenini ele almanın önemine dikkat çekti.

"Kuzey Üçgeni'ne ilk ziyaretimde Meksika ve daha sonra Guatemala'ya geçeceğim seyahati dört gözle bekliyorum" dedi.

Rota sınırdan Kuzey Üçgeni'ne çevrildi

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirmişti.

Ancak daha sonra odaklanılacak yerin ABD-Meksika sınırı yerine Guatemala, El Salvador ve Honduras'ın yer aldığı Kuzey Üçgeni ülkeleri olacağı açıklandı.

Rotasını bu bölgeye çeviren Harris sınırı ziyaret etme planı olmadığını ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın buradaki çalışmaları takip ettiğini belirtti.

Süreç zaman alacak

Harris ayrıca, Kuzey Üçgeni'nden göç modellerinde ani bir değişiklik görmeyi beklemediğini ve sonuç almak için konuyla ilgili uzun süre çalışılması gerekeceğini söyledi.

“Sonuç bir gecede belli olmayacak” diyen Harris uzun vadeli bir stratejiyle çalışacaklarını ancak sonuçları görmenin zaman alacağını belirtti.

Cumhuriyetçiler göç dalgasından Biden'ı suçluyor

Biden yönetimi haftalardır güney sınırında, çoğu refakatsiz olan çocuk veya genç göçmen akınıyla boğuşuyor.

Gümrük ve Sınır Koruması mart ayında ABD-Meksika sınırında 170 bin’den fazla kişiyi tutuklandı.

Cumhuriyetçiler, Biden’ı eski başkan Trump’ın politikalarını geri cevirerek, göç dalgasına neden olmakla suçluyor.

