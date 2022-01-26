1992 yılında evini ocağını bıraktı. 30 yılın ardından evini yeniden görme umudu ile biletini aldı ve yola çıktı.

Karabağ topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan, sivillerin bölgeye girişine izin verdi. İlk otobüs seferleri Şuşa ve Ağdam'a düzenlendi.

Bakü'den Şuşa'ya gidenler arasında Azerbaycan vatandaşı Kamil Rüstemov da vardı.

"35 yaşında ayrıldım, 65 yaşında dönüyorum"

Karabağ göçmeni Kamil Rüstemov, "1992'de ayrıldım, 20 yıldır Bakü'deyim. 35 yaşında ayrıldığım Şuşa'ya 65 yaşında dönüyorum." dedi.

[Kamil Rüstemov]

Altı saat süren zorlu yolculuğun ardından otobüsler Şuşa'ya ulaştı. Rüstemov ilk olarak Şuşa valiliğinin yolunu tuttu, evinin bulunduğu meydana geldi:

"Sevincimin haddi hududu yok. Çocukluğum gençliğim burada geçti. 30 yıldan bu yana her gün rüyamda buraya gelip gittim. Ama bugün gerçek olarak geldim buraya.''

Şehirdeki evler restore ediliyor

30 yıl işgal altında tutulan Şuşa stratejik konumu dolayısıyla Ermeni askeri birliklerin yerleşim alanı olarak kullanıldı.

[Kamil Rüstemov'un evi]

Kamil Rüstemov'un evi de askerlerin barındığı yerler arasındaydı:

"Burayı ne hale getirmişler, tüm binalar bu durumda. Bundan sonra bizim güzel günlerimiz önümüzde ben öyle düşünüyorum ki Allah'ın yardımıyla güzel bir hayat yaşayacağız artık."

Şehirde ayakta kalan evlerde artık restorasyon ve inşaat için bulunan işçiler kalıyor.

Kamera: İlkin Umudov