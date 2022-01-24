Azerbaycanlılar Karabağ’a dönüyor. Bakü - Şuşa ve Bakü - Ağdam otobüs seferleri başladı.

Bakü otogarı, işgalden kurtarılan toprakları görmeye gitmek isteyenlerle doldu taştı.

Azerbaycanlıların heyecanını TRT Haber muhabiri Fatih Avanos görüntüledi.

“Bakü otogarındayız. Otogarda normalin dışında bir yoğunluk yaşanıyor. Azerbaycan devleti önceden duyurduğu gibi 24 Ocak itibarıyla işgalden kurtarılan topraklara seferler düzenleniyor."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yıllar sonra evlerini gördüler

Otogarda kimi Ağdam için kimi de Şuşa İçin bilet aldı. Heyecan ise doruktaydı. Yolcular arasında yıllar sonra evini görecek olanlar da vardı.

Şuşa ve Ağdam’a günübirlik otobüs seferleri düzenlenecek. Azeybaycanlılar bu sayede şehirleri ve bölgede yürütülen imar çalışmalarını yerinde inceleyebilecek.

“Yolumuz Karabağ”

Seferler için “Yolumuz Karabağ” internet portalı kuruldu. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenler bu portal üzerinden gidiş ve dönüş biletlerini alabiliyorlar.

Her Azerbaycanlı'ya yılda bir kez işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etme hakkı verildi.