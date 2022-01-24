Pekin'de hava kirliliği uyarısı
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına iki haftadan az bir süre kalırken Pekin'deki hava kirliliği yetkilileri kara kara düşündürüyor. Olimpiyatların kirli havada yapılmaması için bazı sanayi tesislerinin faaliyetlerine ara verilmesi gündemde.
Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına günler kala, hava kirliliği endişesi yaşanıyor.
Konu, Olimpiyatların kirli hava koşullarında yapılabileceği yönündeki uyarılar üzerine gündeme geldi.
Açıklama Çin Çevre Bakanlığından yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Liu Youbin olimpiyatlar sırasında hava kalitesinin çok olumsuz olabileceği uyarısında bulundu.
Bunun üzerine hava kirliliğinin kontrol altına alınması için çalışmalar hızlandırıldı.
Olimpiyat bölgesine yakın tesislerin faaliyetleri kısıtlanabilir
Olimpiyatların düzenleneceği Pekin ve Hebei eyaletine özel önlem alma yetkisi verildi. Hava kirliliğine yol açan sanayi tesislerine kısıtlama getirilmesi gündemde.
Olimpiyat bölgesine yakın küçük ve orta büyüklükteki sanayi tesislerinin faaliyetleri kısıtlanabilir. Fakat sanayi tesislerinin durdurulmasının ekonomiye olumsuz etkisinden de çekiniliyor.
Özellikle enerji temini gibi kritik üretim tesislerinin faaliyetlerini tam kapasite sürdüreceği açıklandı.
Kış aylarında Pekin ve çevresindeki hava kirliliği en yoğun seviyesine ulaşıyor.
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