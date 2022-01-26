Polis departmanı verilerine göre, Asya kökenlileri ve Pasifik Adaları'ndan gelenleri hedef alan nefret suçları, geçen yıla kıyasla yüzde 567 arttı.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, düzenlediği basın toplantısında, farklı topluluklara yönelik artan şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Breed, çok sayıda kişinin maruz kaldığı şiddeti polise bildirmekte çekingen davrandığını, dolayısıyla gerçek suç oranlarının çok daha fazla olabileceğini belirtti.

Çok sayıda yabancı kökenli Amerikalı, cadde ve sokaklarda saldırıya uğradı.

San Francisco Polis Şefi Bill Scott, yabancı kökenli vatandaşların güvenliğini sağlamak için, polis ihbar hatlarının daha farklı dilleri kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.