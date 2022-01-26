Son 2 haftada 3 gazetecinin cinayete kurban gittiği ülkede, çok sayıda basın mensubu ve aktivist hükümet binalarının çevresinde toplanarak şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Meksika'nın İnsan Haklarından Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Alejandro Encinas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador'un iktidara geldiği Aralık 2018 ile Ekim 2021 arasında 47 gazeteci suikasta kurban gitti. Bu dönemde işlenen cinayetlere ilişkin davaların yaklaşık yüzde 10'u mahkumiyetle sonuçlandı" ifadesini kullandı.

2 hafta içinde 3 gazeteci öldürüldü

Gazeteci Lourdes Maldonado 23 Ocak'ta Tijuana şehrindeki evinin yakınlarında arabasında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Maldonado haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle Primer Sistema de Noticias (PSN) medya şirketine açtığı davayı yeni kazanmıştı.

17 Ocak'ta ise foto muhabiri Margarito Martinez Esquivel yine Tijuana'da öldürülmüştü.

Veracruz eyaletinde 12 Ocak'ta kaybolan gazeteci Luis Gamboa Arenas'ın da bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Gazetecileri Koruma Komitesine (CPJ) göre Meksika, basın mensuplarına karşı en çok şiddet uygulanan ve mesleki açıdan en ölümcül yerlerden biri.

Ülkede 2000 yılından bu yana 148 gazeteci öldürüldü.