Suriyelilerin eve dönüşü için briket ev yapımı devam ediyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şam, Halep, Dera, Hama ve Humus, Deyrizor ve Rakka gibi çeşitli illerden milyonlarca sivil Türkiye'ye ve Suriye'nin kuzeyine sığınmak zorunda kaldı.

Suriye'de siyasi çözümün hayata geçememesi ve çadırlarda yaşamın zor olması nedeniyle bölgede faaliyet yürüten yardım kuruluşlarını barınma krizine çözüm için son 2 yılda briket ev projelerine yöneldi.

Yapımı tamamlanan binlerce briket evlere savaş mağduru aileler yerleştirilirken Türkiye evlerinden edilip ülkeleri dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşleri için briket ev projesine büyük önem veriyor.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili briket ev projesi ise AFAD yetkililerin koordinasyonu ve kontrolünde hayata geçiriliyor.

Bu proje kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Afrin, Bab, Azez, Soran, Akterin, İhtimlat ve Çobanbey bölgelerinde briket evlerin yapımı aralıksız sürüyor.

Bu evler Türk, Suriyeli ve yabancı yardım kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle yapılıyor.

Altyapıya önem veriliyor

Belirlenen noktalarda toplu olarak inşası süren briket evi alanlarında okul, sağlık ocağı, oyun parkları ve camiler de yer alıyor.

Tek katlı ve çok katlı olarak yapılan briket evler 1+1, 2+1, 3+1 ve bahçeli olarak düzenleniyor.

Altyapı çalışmaları titizlikle sürerken temiz içme suyu ve elektrik de sağlanabiliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez, Bab ve Cerablus ilçelerinde dron ile yapılan çekimlerde çok sayıda briket evin tamamlanma aşamasına geldiği görülüyor.

1 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüşü için konut projeleri hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada "Şimdi biz yeni bir adım daha atıyoruz. Hatta 1 milyona yakın mültecinin kendi topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili bazı projeler de hazırladık. Bunlar gayet güzel projeler. Bu projelerle birlikte de Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız." demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün TGRT canlı yayınında, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleriyle ilgili projeler hakkında bilgi vermişti.

Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve talimatlarını aldık. Proje alanlarında sanayi bölgelerini, proje alanlarına yakın yerleri, altyapı yatırımlarını Tel Abyad, Cerablus bölgesinde, El Bab bölgesinde yapmaya başlıyoruz." diye konuşmuştu.

Toplam 240 bin konut yapılacağını belirten Soylu, "Bu konutların yüzde 10'una haftaya başlıyoruz. Protokol, nisan ayında imzalandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ve meydana gelen depremler nedeniyle biraz gecikti. 60, 80 ve 100 metrekare olacak şekilde evler yapılacak, tamamen hayır vakıflarının ortaya koyduğu destek ve yardımlarla yapılacak. 240 bin konut yapılacak ve 1 milyon insan geri dönecek. Bunları 2 ila 3 yıl içerisinde bitirebileceğimizi değerlendirdik." ifadelerini kullanmıştı.

"İnşallah herkes göç ettiği evine geri döner"

İdlib güney kırsalındaki saldırılar yüzünden yerinden edilen sivillerden Adil İbrahim, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl çadırlarda zorlu yaşam şartlarında mücadele ettikten sonra kurulan briket evlere ailesiyle yerleştiğini söyledi.

İbrahim, yerleştiği yeni konutunda mutlu olduğunu belirterek, "Şu an durumumuz çadır günlerine kıyasla çok iyi. İnşallah herkes göç ettiği evine geri döner. Vatanın alternatifi olmaz." dedi.

İdlib’de Suriye Ordusu ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle İdlib’den Bab ilçesine göç eden sivillerden Halid Şeyh Diy, "Bab’daki Ezrek Çadır Kampı'nda yazın sıcak kışın soğuk oluyordu. Çadırlarda çok zor günler yaşadık. Çok şükür bize konut yapıldı. Buraya yerleştik. Durumlar iyi oldu. Su ve hizmetler var. Türkiye’ye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yeni yapılan evlere yerleştirilen Muhammed Ebu Faysal da briket ev desteğinden bulunan Türkiye’ye teşekkür etti.