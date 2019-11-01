Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Telabyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir."

Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü bildirdi.

Askeri kaynaklar ayrıca, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA