Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime salıya kadar ara verildi.

Hindistan Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, öğrencilerin hava kirliliğinden asgari düzeyde etkilenmesi için, okul yönetimlerinden açık hava etkinliklerini ve spor faaliyetlerini 5 Kasım'a kadar durdurmalarının talep edildiğini belirtti.

Kejriwal, halkın açık alanlarda spor yapmaması tavsiyesinde bulunarak, hava kirliliği seviyesi azalıncaya kadar bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hava kirliliği tehlikeli seviyede

Başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamı hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde gösterirken, bazı bölgelerde bu seviyenin 700'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye geldiği bildirilmişti.

Çevre eyaletlerde yakılan anızlar sebebiyle başkentteki hava kirliliğinin iki katına çıktığı bilgisini paylaşan Kejriwal, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere bu sabah maske dağıtıldığını belirtmişti.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

Kaynak: AA