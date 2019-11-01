Magdalen Adaları, göz alabildiğince uzanan kumsallar ve kum tepeleriyle dünyanın doğa harikası adaları listesindeydi. Ancak artık yok olmadan görülecek 10 yer listesinde.

19. yüzyıldan bugüne sıcaklık 2,5 derece artmış durumda. Magdalen, her yıl rüzgarla bir metre erozyona uğruyor. Bölge sakinleri, çocuklarının bir zamanlar oynadığı parkların ve sahil şeridinin çöküşünü izliyor. Artık, evlerinin de bir gün toprağa gömülmesinden tedirginler.

Adaların çevresini sararak rüzgardan koruyan buzullar da hızla eriyor. Halkın geçim kaynağı ıstakozlar yok olma tehlikesi altında.

Ada yetkilileri, “Daha fazla paraya, daha fazla insan kaynağına, daha fazla yardıma ihtiyacımız var” diyerek yardım çağrısı yapıyor.

Binlerce çevreci, protestolarla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber