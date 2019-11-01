Avrupa Birliği yönetiminde görev değişimi yapıldı. Ancak bir isim koltuğuna henüz oturamadı.

AB Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, göreve başlamadan kendini üye ülkelerin siyasi anlaşmazlıklarının ortasında buldu.

Önce Fransa, Macaristan ve Romanya'nın Komisyon için belirlediği ilk adaylarının Avrupa Parlamentosu'nda güvenoyu alamaması...

Şimdi de Brexit kördüğümünü çözemeyen İngiltere'nin durumu.

Avrupa Birliği Komisyonu'nda 4 koltuğun sahibi hala belli değil. Adayları güvenoyu alamayan 3 ülkeden Fransa ve Macaristan yeni adaylar belirledi.

İç siyasi anlaşmazlıkların etkisindeki Romanya henüz yeni adayını açıklamadı.

İngiltere kimseyi aday göstermiyor

31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılamayan İngiltere'nin de Komisyon'da görev yapacak bir isim seçmesi gerekiyor.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson tüm ısrarlara rağmen kimseyi aday göstermeyeceğini açıkladı.

Belirsizlikler çözülemezse, von der Leyen'in görevi devralması 1 Ocak 2020'den önce mümkün olmayacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Christine Lagarde ise görevine başladı.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin eski başkanı olan Lagarde, 8 yıl süre ile bu görevi yürütecek.

Kaynak: TRT Haber

