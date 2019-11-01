Thomas, düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz şirketi DEPA'nın özelleştirilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEPA'nın uluslararası projeler, ticaret ve dağıtım şirketi olmak üzere üçe bölüneceğini belirten Thomas, ardından devletin elinde kalacak uluslararası projeler şirketinin, Bulgaristan-Yunanistan doğal gaz boru hattı gibi uluslararası proj elerden sorumlu olacağını kaydetti.

Oluşacak ticaret ve dağıtım şirketlerindeki devlete ait yüzde 65'lik hissenin özel şirketlere devredileceğini aktaran Thomas, Türkiye, Rusya ve Cezayir'den gaz ithal eden yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği satış sürecinin yıl sonu veya 2020 başı gibi çok yakın bir tarihte başlayacağını söyledi.

Kaynak: AA