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Dünya
İHA 07.01.2025 12:29

Suriyeli İslam alimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve misafirperverlikleri nedeniyle Türk halkına teşekkür etti.

Suriyeli İslam alimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce insan Türkiye'ye göç etmişti.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye'de yaşayan binlerce insan tersine göç ile ülkelerine dönmeye devam ederken Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

Suriyeli İslam alimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

"Esad rejimi tarafından bombalanan binalar yeniden inşa edilecek"

Esad rejimi tarafından binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Abdullaziz Elhatip Elhasani, “Bugün yeni bir döneme başladık. Suriye halkı Esad rejiminden sonra rahat bir nefes alabildi. Özgür Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan binalar yeninden inşa edilecek. Suriye’de çok uzun yıllar babası ve oğlu tarafından Suriye'de çok kan döküldü. 400 bine yakın şehit verildi, milyonlarca insan yaralandı. İnsanlar, 13 yıl boyunca göç etmek zorunda kaldı” dedi.

"Türk halkına kalpten teşekkür ediyoruz"

Misafirperverlikleri ve Suriye halkına sahip çıktıkları için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade eden Elhasani, "Bütün Arap devletleri burada savaşan mücahitlere yüz çevirdi. Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye halkına destek veren kendisidir. Suriye'nin kuzeyini ayağa kaldıran ve mazlumlara yardın eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemizden giden Suriye halkına kucak açıp, gidenleri seneler boyunca misafir etti ve şeref duruşu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı elin kıymetini Beşar Esad bilmedi. Esad, uzatılan eli kabul etseydi Suriye halkı buna saygı gösterecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim, muhacir Suriye halkına gösterdikleri ilgiden dolayı. Türk halkından verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Türk halkına kalpten teşekkür ediyoruz" dedi. 

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