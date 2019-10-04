Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz." dedi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip'teki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, aldıkları kararı açıklamak için toplandıklarını belirtti.

Suriyeyi özgürleştirmeyi amaçladıklarını aktaran Abdurrahman Mustafa, şunları kaydetti:

"Milli Ordu (MO) ve Ulusal Kurtuluş Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz. Oluşturduğumuz bu ordu, Suriye'de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir. En önemli ilkelerimiz ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır. İdlip, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Abdurrahman Mustafa, konuşmasında Fırat'ın doğusuna da değinerek, bu bölgedeki insanların katliamlara maruz kaldığını söyledi.

Fırat'ın doğusunda yaşanan zulmü ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Abdurrahman Mustafa, "Herkesin bildiği üzere Fırat'ın doğusundaki halkımızın katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermektir." dedi.

"Tüm tehditlere karşı mücadele edeceğiz"

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Selim İdris ise Suriye'nin güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Bunda başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bu ordumuzun ana hedefi, tüm tehditlere karşı mücadele etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Selim İdris, bundan sonra Suriye'deki grupların isimleriyle zikredilmeyeceğini aktararak, nizami ordu kriterlerinin uygulanacağını söyledi.

Toplantıya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip'teki 3 kolordu komutanlarıyla, birlik komutanları katıldı.

"Daha güçlü olacağız"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Milli Ordu'nun Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlanmasına ilişkin, askeri gücün tek bir komite tarafından yönetilmesiyle daha güçlü olacaklarını belirtti.

Abdurrahman Mustafa yaptığı açıklamada, daha önceden de rejimin baskılarına karşı Özgür Suriye Ordusu'nun mücadele ettiğini söyledi.

Suriye'de kendilerine yönelik tehditlerin arttığını, terör örgütlerinin çoğaldığını aktaran Abdurrahman Mustafa, "Tehditler arttı, terör örgütleri ortaya çıktı. Güçlerimizi birleştirerek tehditler büyüdükçe direniş ve gücümüzü arttırmamız lazım. Bugün de silahlı gruplar yani ÖSO'yu tek çatı altında birleştirdik. Bu güçler, Geçici Hükümet Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarına ve mücadelesine devam edeceklerdir, bu çok önemlidir." dedi.

"Kurtarılmış bölgeleri de savunmaya devam edeceğiz"

Abdurrahman Mustafa, Milli Ordu'nun Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleri bölgelerinde de aynı mücadeleyi verdik. Varlığımızı tehdit edecek olan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak olan herkese karşı mücadeleye devam ediyoruz. Bu şekilde nizami ordu kriterlerine sahip olduğumuzda tek bir komite tarafından yönetilmesiyle daha da güçlü olacağız."

Suriye'nin toprak bütünlüğü için sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Abdurrahman Mustafa, "Biliyorsunuz bugün düşmanlar büyüktür, rejimle Rusya İdlib'de, Hama'nın kuzey kırsalında çok yerler aldılar. Biz bu yerleri rejimden almak için mücadele edeceğiz. Burası Suriye toprağıdır, biz rejime karşı ilk günden beri mücadele veriyoruz. Kurtarılmış bölgeleri de savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA