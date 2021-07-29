Suriye’nin güneyindeki Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için sabah erken saatlerde bölgeye kara operasyonu başlatan rejim güçleri istediğini elde edemedi.

Bölge halkı ile silahlı muhalif grupların direnişiyle karşılaşan rejim güçleri, yoğun çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

Muhalifler 12 kontrol noktasını ele geçirdi

Rejim güçlerinin mahalleye tank ve top atışlarıyla saldırması üzerine ise çatışmalar Dera'nın batı ve doğu kırsalına sıçradı.​​​​​​​

Kırsaldaki çatışmalar Sayda, Um el-Mayadin, Nasip, Yadude, Mizyrib, Um Meyzen, Neva, Tsil, Bekkar, Tafas, Nuayme, Casem, İnhıl, gibi bölgelerde yoğunlaşırken, kırsal kesimde rejime ait 12 kontrol noktası muhaliflerin eline geçti.

Bunun üzerine rejim güçleri söz konusu yerleşimleri havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Yerel güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre, Yadude'de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem'de 2, İnhıl'da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil yaşamını yitirdi.

Bazı rejim unsurları esir alındı

Muhalif gruplar, batı kırsaldaki Yadude ve Mizyrib arasında yer alan rejimin askeri kışlasında yaşanan çatışmanın ardından bazı rejim unsurlarını esir aldı.

Bunun üzerine rejim güçlerinin Yadude beldesine roket saldırısı düzenlerken, bölgeye de askeri takviye gönderdiği öğrenildi.