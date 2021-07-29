Somali’nin Jubaland eyaletinde bugün başlayan seçimlerde, meclisin üst kanadında yer alacak 4 isim belirlendi.

İlyas Badal, Abdullah Şeyh İsmail Fartaag, Abdirizak Muhammed ve Iftin Hassan, senatoya seçilen ilk 4 temsilci oldu.

Diğer eyaletlerde henüz seçim takvimi belli olmazken, senato seçimlerini, "Halk Meclisi" üyelerinin belirlenmesi takip edecek.

Fermacu geri adım atmıştı

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemişti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yerel eyaletlerle yaşanan anlaşmazlık sonrası kendi görev süresini 2 yıl uzatmış ancak tepkiler üzerine geri adım atmıştı.