Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen "Bölgesel İş Birliği Ekonomik Forumu"na katılan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, forum kapsamında bölge ülke vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştıracak anlaşmalar imzaladı.

Forumun ardından liderler, "Afetlerden Koruma ve Kurtarma", "Batı Balkanlar'da malların ithalat, ihracatı ve hareketini kolaylaştırmak" ve "İş gücü piyasası" ile ilgili üçlü anlaşmalara imza attı.

Liderler ayrıca bugüne kadar kamuoyunda "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişimi, "Açık Balkan" (Open Balkan) olarak adlandırdıklarını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Tiran ve Belgrad'da toplanılacak

Liderler ayrıca "Bölgesel İş Birliği Ekonomik Forumu"nun açılışında konuşma yapıp panellere katıldı.

Öte yandan "Açık Balkan" girişiminin sonbaharda Tiran ve Belgrad'da düzenlenmesini kararlaştırıldı.

"Mini Schengen" olarak bilinen girişim ilk olarak 10 Ekim 2019'da Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde üç ülkenin liderlerinin katılımıyla tanıtılmıştı.