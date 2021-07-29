Batı Balkan ülkelerinden ‘Açık Balkan’ girişimi
Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın kurduğu ve kamuoyunda "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişim, üç ülke liderlerinin bir araya geldiği Üsküp’te, Açık Balkan (Open Balkan) olarak duyuruldu.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen "Bölgesel İş Birliği Ekonomik Forumu"na katılan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, forum kapsamında bölge ülke vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştıracak anlaşmalar imzaladı.
Forumun ardından liderler, "Afetlerden Koruma ve Kurtarma", "Batı Balkanlar'da malların ithalat, ihracatı ve hareketini kolaylaştırmak" ve "İş gücü piyasası" ile ilgili üçlü anlaşmalara imza attı.
Liderler ayrıca bugüne kadar kamuoyunda "Mini Schengen" olarak bilinen bölgesel girişimi, "Açık Balkan" (Open Balkan) olarak adlandırdıklarını açıkladı.
Tiran ve Belgrad'da toplanılacak
Liderler ayrıca "Bölgesel İş Birliği Ekonomik Forumu"nun açılışında konuşma yapıp panellere katıldı.
Öte yandan "Açık Balkan" girişiminin sonbaharda Tiran ve Belgrad'da düzenlenmesini kararlaştırıldı.
"Mini Schengen" olarak bilinen girişim ilk olarak 10 Ekim 2019'da Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde üç ülkenin liderlerinin katılımıyla tanıtılmıştı.
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