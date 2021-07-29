Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) - Küresel Çevre Fonu (GEF)'in Dayanıklı Gıda Güvenliği Projesi'nden Sorumlu Müdürü Rhoda Dia, Nijerya’da yıllardır devam eden güvenlik sorunları nedeniyle akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

Ülkede artan güvensizlik ortamının yoksulluk ve ekonomik krizlerle sonuçlandığına işaret eden Dia, BM kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dikkat edilmezse bölgede 13 milyon insanın ilerleyen birkaç ay içinde akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Durum salgınla birlikte kötüleşti

Dia, bölgedeki durumun koronavirüs salgını ve son zamanlarda çobanlar ve çiftçiler arasındaki çatışmalar nedeniyle daha da kötüleştiğini vurguladı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.