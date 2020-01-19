Suriye'de petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerine ABD engeli19 Ocak 2020 Pazar 00:48 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 00:57
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde bulunan ABD askerleri, Haseke'deki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.
Suriye Haseke'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG işgalinde olan Rümeylan beldesindeki petrol sahasında ABD ile Rusya'nın çekişmesi sürüyor.
ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askeri devriyesinin yolunu kesti.
ABD askerlerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.
PKK/YPG'li teröristler de Rus konvoyunun yolunu kesmişti
PKK/YPG'li teröristler de 3 gün önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti.
Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.
ABD, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik verdi
ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde PKK/YPG işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
ABD ordusu, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.
Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.
Kaynak: AA