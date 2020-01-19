İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür

İdlib'de sivillerin tahliyesi için 3 kontrol noktası açıldı

İdlib'de sivillerin tahliyesi için 3 kontrol noktası açıldı

Ekonomi