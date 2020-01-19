Dünya
Cammu Keşmir'de gizemli hastalık nedeniyle en az 10 çocuk öldü19 Ocak 2020 Pazar 00:03 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 00:09
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, henüz kaynağı belirlenemeyen bir hastalık sebebiyle son 2 hafta içerisinde en az 10 çocuk hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir bölgesindeki Ramnagar kasabasında bazı çocukların ateş, kusma ve idrar azalmasına yönelik şikayetleri oldu.
Sağlık yetkilileri, benzer şikayetleri bulunan en az 10 çocuğun geçen iki hafta içerisinde yaşamını yitirdiğini ve dört yaş altındaki 6 çocuğun durumunun kritik olduğunu belirtti.
Olayın ardından bölgeye giden sağlık ekipleri, araştırmaların devam ettiğini, hastalığın sebebini bulmaya çalıştıklarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler: hindistan gizemli hastalık cammu keşmir