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Dünya
AA 20.02.2025 16:18

Suriye'de eğitimlerini tamamlayan bin kolluk kuvveti mezun oldu

Suriye'de, İçişleri Bakanlığı Genel Güvenlik İdaresine bağlı akademide eğitimlerini tamamlayan bin kolluk kuvveti için mezuniyet tören düzenlendi.

Suriye'de eğitimlerini tamamlayan bin kolluk kuvveti mezun oldu
[Fotograf: AA]

Suriye'nin yeni yönetimi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede güvenliği sağlamak amacıyla yeni kolluk kuvveti yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başkent Şam'ın Kabun bölgesindeki Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı akademide, 1000 yeni personel eğitim aldı.

Mezuniyet törenine siyah üniformalarıyla katılan yeni kolluk kuvvetleri, akademinin eğitim alanında toplandı.

Sıra düzeninde eğitim hareketleri yapan ve uygun adım yürüyen yeni güvenlik güçleri, daha sonra silahlarını alarak komutlara uygun şekilde pozisyon aldı.

"Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak"

Güvenlik güçlerinin eğitiminden sorumlu Muaviye Hatib, 1000 yeni adayın 24. dönem polis eğitim kursunu tamamladığını söyledi.

Hatib, polislik alanında temel eğitimler alan kursiyerlerin mezun olduğunu belirterek, "Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak." dedi.

Toplumun ihtiyaçları ve içinde bulundukları koşullar nedeniyle hızlandırılmış kurslar düzenlediklerini kaydeden Hatib, ilerleyen dönemlerde eğitimlerin devam edeceğini vurguladı.

Hatib, önümüzdeki günlerde eğitimlerin yoğunlaştırılacağına işaret ederek, "Yeni mezun polisler, lise veya üniversite düzeyinde çeşitli eğitim niteliklerine sahip ve karakollar ile trafik birimlerinde görev almak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

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