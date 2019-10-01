Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ, söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.

Sınırın iki tarafında da İran destekli milisler var

Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla Elbukemal'i DEAŞ'tan Kasım 2017'de temizlemişti.

Terör örgütü YPG/PKK ise ABD'nin desteğiyle Irak sınırındaki Bagoz beldesini şubat ayında DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Kasım 2017'den bu yana rejimin kontrolünde olan bölgede fiilen İran destekli gruplar hüküm sürüyor.

Sınırın Irak tarafında ise Anbar vilayetine bağlı Kaim beldesi bulunuyor. El-Kaim Iraklı güçler tarafından Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ten temizlenmişti.

El-Kaim beldesinde Irak'ta DEAŞ'e karşı kurulan Şii örgüt Haşdi Şabi milislerinin varlığı biliniyor. Iraklı kaynaklar, El-Kaim sınır kapısının korunmasında bu güçlerin de söz sahibi olacağını belirtiyor.

Kaynaklar, sınır kapısının açılmasıyla söz konusu grupların etkisinin artacağına, Irak'a geçişlerinin kolaylaşacağına işaret ediyor.

İsrail'in saldırıları

Irak ile Suriye arasında önemli bir geçiş güzergahı olan El-Kaim sınır kapısı çevresinde İran destekli milis güçler varlık gösteriyor. Son zamanlarda hem Irak hem de Suriye tarafında İran destekli güçlere hava saldırıları gerçekleştiriliyor.

Saldırıları kimin düzenlediği bilinmiyor ancak Haşdi Şabi kaynakları İsrail'i işaret ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de dün yaptığı açıklamada, İsrail'i Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı. Abdulmehdi, "Haşdi Şabi karagahlarının hedef alınması soruşturmaları, saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters, AA