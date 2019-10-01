Adaylardan bazıları, kesin olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanması beklenen seçimlerin kazananının kendisi olduğunu iddia ediyor.

Seçimin favori isimlerinden mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, kendisine iletilen bilgilere göre büyük bir farkla seçimin galibinin kendisi olduğunu söyledi.

Seçimin kesin sonucunun Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından açıklanacağını ifade eden Abdullah, ikinci tura gitmeye gerek kalmamasını beklediklerini ifade etti.

Abdullah, bu kadar güvenlik tehdidi olmasına rağmen sandığa giden halkın oyuna sahip çıkacaklarını kaydetti.

Gani'nin önde gittiği iddiası

Öte yandan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih, seçimin asıl kazananının Afganistan halkı olduğunu dile getirdi.

Salih, tüm adayların, halkın iradesine saygı duyması gerektiğine vurgu yaparak alınan bilgiler doğrultusunda Gani'nin önde olduğunu iddia etti.

Seçimin bir diğer iddialı isimlerinde eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar ise seçime hile karıştığını, bu durumun kabul edilir olmadığını açıkladı.

3 bin 736 seçim merkezinin oyları sayıldı

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 736 seçim merkezinden gelen 2 milyon 196 bin oyun sayıldığını, henüz 786 seçim merkezinin oy sayımının tamamlanmadığını söyledi.

Vilayetlerdeki oy sandıklarının başkent Kabil'e intikalinin başladığını bildiren Nuristani, ilk bilgilere göre seçime katılımının 2 milyonun üzerinde olduğunu aktardı.

Nuristani, "Oyların sayımı daha bitmedi, adaylar konusunda bir şeyler söylemek için daha erken, seçimin sonuçlarını ve kimin kazandığını resmi olarak ancak Bağımsız Seçim Komisyonu açıklayabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Kaynak: AA