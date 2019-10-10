Münbiç, 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altında.

Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünün işgali altındaki bölgelerde ve yakın çevresinde yasayan Suriye halkı için de umut. Yakınlarını Münbiç'te bırakanlar, harekatın Münbiç'e de uzanmasını bekliyor.

Yakınlarını Münbiç'te bırakanlar, Barış Pınarı harekatının başlamasıyla birlikte ilçenin özgürleştirileceği günü beklemeye başladı.

Münbiç'in kurtarılmasını istediklerini ve akrabalarının kendilerini beklediğini belirten Suriyeli aile, "Harekatın başlamasını uzun zamandır bekliyorduk. Münbiç'te akrabalarımız var. Yanlarına gidemiyoruz. Sefalet içindeler ve işkence altındalar. Bu harekatı dört gözle bekledik." diyerek duygularını dile getirdi.

Terör örgütü, Münbiç'i çevreleyen mevzilere zaman zaman taciz atışları yapıyor.

Suriye Milli Ordusu, bölgede kurduğu kontrol noktalarıyla güvenliği sağlıyor. İlk hedef, terörden arındırılan bölgeleri korumak, bir sonraki hedef ise Münbiç'i terör örgütünden geri almak.

Kamera: İsmail Dostoğlu