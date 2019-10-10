Suudi Arabistan ve Mısır'dan, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonu kınayan mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşamada, Mısır ve Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalara cevap verdi.

Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik, "Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin.https://t.co/b0KXpBTJJi pic.twitter.com/GD34P7kEx4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2019

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetiminin, Türkiye'nin güney sınırını terörden arındırmak için başlattığı operasyona yönelik açıklamalarına ise Erdoğan, "Sisi birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar? Sen ülkende demokrasi katili olan birisin" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisi birileriyle toplantı yapmış bu operasyonu kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar? Sen ülkende demokrasi katili olan birisin.https://t.co/b0KXpBTJJi pic.twitter.com/mRg6imVcmS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ve Suudi Arabistan’a yönelik sözleri, Arap basınında da geniş yankı uyandırdı.

Amerikan CNN televizyonunun Arapça yayın yapan sitesi, "Erdoğan, Barış Pınarı hakkında: Suudi Arabistan aynaya bakmalı, Mısır demokrasiden yoksun" başlığını attı.

Katar merkezli Al Jazeera ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını canlı verdi. Arapça sitesinde de Erdoğan’ın konuşmasını manşete çekti.

Sitede yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de başlayan operasyonun ardından konuştuğunu, Mısır ve Suudi Arabistan’ın kınama mesajlarına cevap verdiğini yazdı.

ABD Kongresi tarafından desteklenen Al Hurra sitesi de Cumhurbaşkanı'nın operasyonda şu ana kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiği sözlerini haberinde ön plana çıkardı.

Sitedeki haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik sözlerine yer verilirken, Suudi Arabistan ve Mısır’a verdiği cevaplar kullanılmadı.

Mısır’da üniversite gençlerine yönelik yayın yapan Shbabbek adlı site, "Erdoğan Suriye’deki askeri operasyonla ilgili Suudi Arabistan ve Mısır’a hücum etti" ifadelerini kullanarak, Erdoğan'ın AB, Mısır ve Suudi Arabistan ile ilgili sözlerini aktardı.

Lübnan merkezli yayın yapan ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen televizyonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına sitesinde yer verdi.

Sitede yer alan haberde, "Erdoğan: Operasyon devam ediyor" başlığı atılırken, Suudi Arabistan ve Mısır’a verilen cevaplar da haberde öne çıkarıldı.





Tunus’un as-Sabahnews sitesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’la ilgili sözlerine yer verdi.

Site haberi, “Erdoğan: Suudi Arabistan’ın aynada kendisine bakması gerekir” sözleriyle gördü.

Kaynak: TRT Haber