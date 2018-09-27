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Suikasta uğrayan Iraklı aktivist hayatını kaybetti

Irak'ın Basra kentinde uzun süredir devam eden gösterileri takip eden insan hakları aktivisti Dr. Suad al-Ali suikasta uğrayarak yaşamını yitirdi.

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Suikasta uğrayan Iraklı aktivist hayatını kaybetti

Basra Polis Şefliğinden yapılan açıklamada, aktivist  Dr. Suad al-Ali'nin aracında suikasta uğradığı ve yaşamını yitirdiği belirtilirken, araç şoförünün de yaralandığı duyuruldu. Suikastı düzenleyen kişinin ise yakalanamadığı açıklandı. 

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Salı günü Basra'da Dr. Suad al-Ali'nin silahlı kişilerce saldırıya uğrayarak öldürülmesini kınadı.

Bir insan hakları örgütü gönüllüsü olan Dr. Suad al-Ali, Basra’da uzun süre devam eden protesto olaylarını yakından takip etmesiyle tanınıyor.

Dr. Suad Ali’nin mensubu olduğu insan hakları örgütü, Basra’daki gösteriler sırasında fotoğrafları olan aktivistlerin tehdit mesajları aldığını belirtti.

Örgüt ayrıca, Basra’da göstericiler tarafından İran Konsolosluğunun ateşe verilmesi sonrası aktivistere yönelik tehditlerin arttığını da ekledi.

Kaynak: Al Arabiya

Etiketler: suikast, Basra olayları, Irak
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