Suikasta uğrayan Iraklı aktivist hayatını kaybetti

Basra Polis Şefliğinden yapılan açıklamada, aktivist Dr. Suad al-Ali'nin aracında suikasta uğradığı ve yaşamını yitirdiği belirtilirken, araç şoförünün de yaralandığı duyuruldu. Suikastı düzenleyen kişinin ise yakalanamadığı açıklandı.
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Salı günü Basra'da Dr. Suad al-Ali'nin silahlı kişilerce saldırıya uğrayarak öldürülmesini kınadı.
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Bir insan hakları örgütü gönüllüsü olan Dr. Suad al-Ali, Basra’da uzun süre devam eden protesto olaylarını yakından takip etmesiyle tanınıyor.
Dr. Suad Ali’nin mensubu olduğu insan hakları örgütü, Basra’daki gösteriler sırasında fotoğrafları olan aktivistlerin tehdit mesajları aldığını belirtti.
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Örgüt ayrıca, Basra’da göstericiler tarafından İran Konsolosluğunun ateşe verilmesi sonrası aktivistere yönelik tehditlerin arttığını da ekledi.
Kaynak: Al Arabiya