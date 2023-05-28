Sudan'ın batısında da ateşkese uyulmadı

Darfur 24 haber sitesine göre, Sudan'ın Faşir kentinin çeşitli mahallelerinde iki taraf ağır silahlarla birbirine saldırdı.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi şehrin güneyindeki bölgelere kaçtı.

Taraflar, ateşkese rağmen bugün başkent Hartum’da da çatışmıştı.

1 haftalık ateşkes ilan edildiği açıklanmıştı

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sudan Savunma Bakanlığı, dün emekli askerlerle eli silah tutanlara seferberlik çağrısı yapmıştı.

Başkent Hartum ve çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerden ülke içindeki güvenli alanlara ve çevre ülkelere kaçışların yanı sıra Suriye, Yemen ve Mısır gibi çok sayıda yurttaşı bulunan ülkelerin vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.