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Dünya
İHA 27.05.2023 23:01

Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım

ABD Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından içinde Türk bayrağı ve NATO ittifakı 3 ülkenin bayrağının bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
[Fotograf: İHA]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) içinde “Türk bayrağı” olan bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımda NATO tatbikatının yapıldığı belirtildi:

“Yan yana. Amerikan ordusu üyeleri, Griffin Shock 23 Tatbikatı'nın seçkin bir parçası olarak tatbikata katıldı. ABD’ye güvence verme yeteneğini gösteren tatbikat, NATO ittifakını NATO eFP BG Poland (Polonya’da faaliyet gösteren ABD liderliğindeki savaş grubu) büyüklüğünde bir birimle hızla güçlendiriyor."

 


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