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Dünya
AA 27.05.2023 22:05

Harris, köklü bir askeri akademide mezuniyet konuşması yapan ilk kadın oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkenin önemli askeri akademilerinden birinin mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden ilk kadın olarak tarihe geçti.

Harris, köklü bir askeri akademide mezuniyet konuşması yapan ilk kadın oldu
[Fotograf: Reuters]

Harris, New York eyaletinin West Point bölgesindeki, birçok önemli askeri lider yetiştiren, ülkenin en eski askeri akademilerinden ABD Askeri Akademisi West Point'te düzenlenen mezuniyet töreninde açılış konuşması yapan ilk kadın oldu.

Konuşmasında ABD'nin küresel rolü ve demokratik değerlere vurgu yapan Harris, öğrencileri istikrarsız bir dünyanın karşıladığını belirtti.

Harris, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Ukraynalıların yaşam ve özgürlüklerine, aynı zamanda uluslararası güvenlik ve refahın temeli olan uluslararası kurallara yönelik bir saldırı" olduğunu kaydetti.

Çin'in ise ordusunu modernize ederek Hint-Pasifik'te denizlerdeki seyrüsefer ve uluslararası ticaret kurallarını tehdit ettiğine dikkati çeken Harris, terörizm ve iklim değişikliği gibi artan küresel sorunlara da değindi.

Harris, "Bütün bu zorluklar karşısında ABD, liderlik konusunda benzersiz bir rol oynuyor." dedi.

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