Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin seviyesini yükseltti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Şi, görüşmede Çin ile KDC'nin ulusal bağımsızlık ve sömürgeciliğe karşı mücadeleye dayanan derin geleneksel dostluk bağlarına sahip olduğunu belirterek, aradan geçen yıllarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın verimli sonuçlar ürettiğini söyledi.

Çin'in uzun yıllardır KDC'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Şi, işbirliğini sanayi, enerji, madencilik, tarım, altyapı ve imalat alanlarında güçlendirmeyi, dijital ekonomi, eğitim ve sağlık gibi potansiyel alanlara genişletmeyi istediğini ifade etti.

Şi, Çin'in modernleşme yolundaki başarılı deneyiminin gelişmekte olan ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını keşfetme hakkına ve yeteneğine sahip bulunduğunu gösterdiğini vurgulayarak, KDC'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını daima destekleyeceklerini, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tshisekedi de ülkesinin Çin ile ekonomi, ticaret, yer altı kaynakları, altyapı, sağlık ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmeyi, iki ülke halklarına yarar sağlayacak daha olgun, istikrarlı ve çığır açıcı ilişkiye dönüştürmeyi dilediklerini söyledi.

İki lider, görüşmenin ardından iki ülke arasında yatırım, yeşil ve dijital ekonomi ile diğer alanlarda işbirliği belgelerine imza attı.