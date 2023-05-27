Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2023 21:26

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin seviyesini yükseltti

Çin ile Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ikili ilişkilerini "stratejik kazan-kazan işbirliği ortaklığından" "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükselttiklerini bildirdi.

Çin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin seviyesini yükseltti
[Getty]

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Şi, görüşmede Çin ile KDC'nin ulusal bağımsızlık ve sömürgeciliğe karşı mücadeleye dayanan derin geleneksel dostluk bağlarına sahip olduğunu belirterek, aradan geçen yıllarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın verimli sonuçlar ürettiğini söyledi.

Çin'in uzun yıllardır KDC'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Şi, işbirliğini sanayi, enerji, madencilik, tarım, altyapı ve imalat alanlarında güçlendirmeyi, dijital ekonomi, eğitim ve sağlık gibi potansiyel alanlara genişletmeyi istediğini ifade etti.

Şi, Çin'in modernleşme yolundaki başarılı deneyiminin gelişmekte olan ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını keşfetme hakkına ve yeteneğine sahip bulunduğunu gösterdiğini vurgulayarak, KDC'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını daima destekleyeceklerini, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tshisekedi de ülkesinin Çin ile ekonomi, ticaret, yer altı kaynakları, altyapı, sağlık ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmeyi, iki ülke halklarına yarar sağlayacak daha olgun, istikrarlı ve çığır açıcı ilişkiye dönüştürmeyi dilediklerini söyledi.

İki lider, görüşmenin ardından iki ülke arasında yatırım, yeşil ve dijital ekonomi ile diğer alanlarda işbirliği belgelerine imza attı.

ETİKETLER
Çin Ticaret
Sıradaki Haber
Pakistan'da 10 eski bakanın diplomatik pasaportları iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
Harris, köklü bir askeri akademide mezuniyet konuşması yapan ilk kadın oldu
22:16
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
21:55
Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti
21:34
Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan 1579 çevreci gözaltına alındı
21:17
İspanya'da İslam'ı seçenler artıyor
21:13
Pakistan'da 10 eski bakanın diplomatik pasaportları iptal edildi
Azerbaycan'da Hatay mutfağı tanıtıldı
Azerbaycan'da Hatay mutfağı tanıtıldı
FOTO FOKUS
İspanya'da İslam'ı seçenler artıyor
İspanya'da İslam'ı seçenler artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ